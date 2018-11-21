Цукудян принес Румынии победу над Черногорией в матче Лиги Наций

Подгорица, 21 ноября 2018, 00:41 — REGNUM 20 ноября между национальными сборными Черногории и Румынии на стадионе «Под Горицом» был разыгран матч в рамках 6-го тура Лиги Наций. Противостояние завершилось минимальной победой гостей.
Под занавес первой половины 27-летний нападающий «ЧФР Клужа» Джордже Цукудян открыл счет, замкнув передачу Александру Максима — 0:1.
Статистика матча (Черногория/Румыния)
Удары 6/12
Удары в створ ворот 1/6
Процент владения мячом 51%/49%
Нарушения правил 11/19
Поданные угловые 4/7
Румыния, набрав 12 очков, осталась на 2-й позиции группы D. «Черногория» с 7-ю баллами заняла 3-е место после 6-ти туров.
Стартовые составы команд на матч:
Черногория: Петкович, Капитович, Вешович, Симич, Мугоша, Марушич, Янкович, Йовович, Косович, Иванич, Бечирай.
Румыния: Тэтэрушану, Тошка, Моци, Маня, Сэпунару, Кипчу, Максим, Кесеру, Антон, Станчу, Цукудян.
Бригада арбитров: Феликс Цваер.
Желтые карточки: Косович — 10, Кесеру — 28, Йовович — 29, Янкович — 34, Маня — 53, Иванич — 61, Симич — 67, Кипчу — 70, Вешович — 89.
Не забитые пенальти: Янкович — 72.
Голы: Цукудян 44 — 0:1.