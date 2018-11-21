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Цукудян принес Румынии победу над Черногорией в матче Лиги Наций

Спорт

Румыния, набрав 12 очков, осталась на 2-й позиции группы D. «Черногория» с 7-ю баллами заняла 3-е место после 6-ти туров

Подгорица, 21 ноября 2018, 00:41 — REGNUM  20 ноября между национальными сборными Черногории и Румынии на стадионе «Под Горицом» был разыгран матч в рамках 6-го тура Лиги Наций. Противостояние завершилось минимальной победой гостей.

Под занавес первой половины 27-летний нападающий «ЧФР Клужа» Джордже Цукудян открыл счет, замкнув передачу Александру Максима — 0:1.

Статистика матча (Черногория/Румыния)

Удары 6/12

Удары в створ ворот 1/6

Процент владения мячом 51%/49%

Нарушения правил 11/19

Поданные угловые 4/7

Румыния, набрав 12 очков, осталась на 2-й позиции группы D. «Черногория» с 7-ю баллами заняла 3-е место после 6-ти туров.

Стартовые составы команд на матч:

Черногория: Петкович, Капитович, Вешович, Симич, Мугоша, Марушич, Янкович, Йовович, Косович, Иванич, Бечирай.

Румыния: Тэтэрушану, Тошка, Моци, Маня, Сэпунару, Кипчу, Максим, Кесеру, Антон, Станчу, Цукудян.

Бригада арбитров: Феликс Цваер.

Желтые карточки: Косович — 10, Кесеру — 28, Йовович — 29, Янкович — 34, Маня — 53, Иванич — 61, Симич — 67, Кипчу — 70, Вешович — 89.

Не забитые пенальти: Янкович — 72.

Голы: Цукудян 44 — 0:1.

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