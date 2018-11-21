Италия вырвала победу над США в товарищеской встрече

Рим, 21 ноября 2018, 00:40 — REGNUM 20 ноября между национальными сборными Италии и США на стадионе «Луминус Арена» был разыгран товарищеский матч. Противостояние завершилось минимальной победой «скуадра адзуры» — 1:0.
В компенсированное время матча полузащитник «Интера» Маттео Политано открыл счет, замкнув точную передачу Роберто Гальярдини — 1:0.
Статистика матча (Италия/США)
Удары 17/2
Удары в створ ворот 6/1
Процент владения мячом 73%/27%
Нарушения правил 17/17
Поданные угловые 4/2
Стартовые составы команд на матч:
Италия: Сиригу, Де Шильо, Ачерби, Бонуччи, Эмерсон, Верратти, Барелла, Сенси, Лазанья, Берарди, Кьеза.
США: Хорват, Картер-Викерс, Мур, Циммерман, Кэннон, Лонг, Адамс, Делгадо, Пулишич, Перри-Акоста, Саргент.
Бригада арбитров: Джюнейт Чакыр.
Желтые карточки: Де Шильо — 19, Мур — 42, Кэннон — 43, Перри-Акоста — 45, Сенси — 58.
Голы: Политано 90+4 — 1:0.