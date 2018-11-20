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Сборная Нидерландов вышла в плей-офф Лиги наций

Спорт

Матч группового этапа состоялся в Германии

Гельзенкирхен, Германия, 20 ноября 2018, 02:45 — REGNUM  Голландская сборная вышла в плей-офф Лиги наций по итогам матча с командой из Германии, сообщает «Чемпионат».

Игра на стадионе «Фельтинс-Арена» в городе Гельзенкирхене (Северный Рейн-Вестфали, Германия) завершилась ничьей 2:2.

Теперь голландцы смогут поехать в Португалию на матч плей-офф Лиги наций (5 — 9 июня 2019 г.). Благодаря ничьей сборная Нидерландов смогла по очкам опередить Францию в турнирной таблице группы 1.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 ноября сборная Швейцарии обыграла Бельгию со счетом 5:2 в матче Лиги наций. Швейцарцы вышли в плей-офф Лиги наций, заняв первое место в группе.

Читайте ранее в этом сюжете: Сборная Швейцарии вышла в плей-офф Лиги наций, разгромив Бельгию

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