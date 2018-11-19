«Каролина» одержала победу над «Нью-Джерси»

Роли, США, , 07:14 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Хоккеисты «Каролины» забросили две шайбы в течение первых 30 секунд матча. Отличились Джастин Уильямс и Майкл Ферланд.

«Нью-Джерси» ответил только одной заброшенной шайбой на седьмой минуте матча. Точный бросок нанёс форвард Павел Заха.

На сегодняшний день «Каролина» занимает 19-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 21 очко в 20 матчах. «Нью-Джерси» идёт на 27-м месте, в активе команды 18 очков в 19 играх.

«Каролина Харрикейнз» (Роли) — «Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк) — 2:1 (2:1, 0:0, 0:0).

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