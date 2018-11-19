Понедельник, 19 Ноября 2018 года
07:57:11 МСК

«Каролина» одержала победу над «Нью-Джерси»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Роли, США, 19 ноября 2018, 07:14 — REGNUM  «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Хоккеисты «Каролины» забросили две шайбы в течение первых 30 секунд матча. Отличились Джастин Уильямс и Майкл Ферланд.

«Нью-Джерси» ответил только одной заброшенной шайбой на седьмой минуте матча. Точный бросок нанёс форвард Павел Заха.

На сегодняшний день «Каролина» занимает 19-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 21 очко в 20 матчах. «Нью-Джерси» идёт на 27-м месте, в активе команды 18 очков в 19 играх.

«Каролина Харрикейнз» (Роли) — «Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк) — 2:1 (2:1, 0:0, 0:0).

Читайте также: Два гола и передача Радулова помогли «Далласу» разгромить «Айлендерс»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить