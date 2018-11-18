«Томь» и «Ротор», а также «Сибирь» и «СКА-Хабаровск» разошлись миром в ФНЛ

Волгоград, , 15:52 — REGNUM Два сегодняшних матча ФНЛ закончились с ничейным результатом. ФК «Ротор» принимал у себя команду «Томь», а «Сибирь» — «СКА-Хабаровск», сообщает 18 ноября Матч ТВ.

В матче на «Волгоград-Арене» счет так и не был открыт и это несмотря на то, что «Томь» к 54-й минуте осталась в меньшинстве после удаления за две желтые карточки Никиты Гвинейского. Итоговый счет встречи 0:0.

В Новосибирске же команды не избежали обмена мячами. На 3-й минуте представитель хозяев Виктор Свежов открыл счет в матче, а на 23-й игрок «СКА-Хабаровск» Ираклий Квеквескири сравнял цифры на табло новосибирского «РФЦ Заря». И в этой игре также не обошлось без удаления, на 76-й минуте также за две желтые карточки был удален с поля автор первого гола во встрече Виктор Свежов. Итоговый счет этой встречи 1:1.

По итогам матчей «Томь» с 46-ю очками является лидером ФНЛ. «Ска-Хабаровск» на 10-й позиции. У «Ротора» 28 очков с которыми он занимает 14-ю строчку. А «Сибирь» с 17 очками находится на 19-м месте.