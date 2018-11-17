Дмитрий Рыболовлев не намерен продавать ФК «Монако»

Монако, , 14:24 — REGNUM Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, несмотря на судебные разбирательства, не планирует продажи футбольного клуба «Монако» и намерен продолжать развитие команды, сообщил 17 ноября порталу Championat.com представитель Рыболовлева Дмитрий Чечкин.

По словам представителя, пока идут судебные разбирательства, российский бизнесмен не намерен комментировать их ход, так как считает, что у органов правосудия должна быть возможность заниматься своей работой. При этом Рыболовлев отрицает свою причастность к каким-либо предосудительным и неправомерным действиям.

«Что касается ФК «Монако», Дмитрий Рыболовлев не имеет планов по продаже клуба и намерен продолжать поддерживать его развитие», — заключил Дмитрий Чечкин и подчеркнул, что Рыболовлев всегда занимался развитием «Монако» с момента приобретения им команды в 2011 году.

Отметим, как сообщалось, 6 ноября российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев был взят под стражу по причине инициированного против него судебного расследования по обвинению в торговле влиянием и коррупции, а в его доме проведен обыск. Позднее российский бизнесмен был отпущен из-под стражи.