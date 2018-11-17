Суббота, 17 Ноября 2018 года
15:04:12 МСК

Туктамышева про свое сообщение на тему Трампа: это была абсолютная шутка

Спорт

По словам фигуристки, она понимала, что её сообщение в Twitter будет резонансным

Туктамышева про свое сообщение на тему Трампа: это была абсолютная шутка
Gage Skidmore
Шутка

Москва, 17 ноября 2018, 13:53 — REGNUM  Абсолютной шуткой назвала свое сообщение в Twitter, касающееся президента США Дональда Трампа, российская фигуристка Елизавета Туктамышева 17 ноября, комментируя свой месседж в Twitter.

По словам фигуристки, приводимым 17 ноября RT, она понимала, что её сообщение в Twitter будет резонансным, однако не представляла себе насколько.

«Это была абсолютная шутка», — заявила Елизавета Туктамышева и добавила, что ей было интересно посмотреть, как люди отреагируют на такое её сообщение, и что полученная реакция оказалась, по её мнению, больше чем просто яркая.

Отметим, ранее российская фигуристка разместила в своем в Twitter сообщение, в котором сказал, что в качестве своего партнера для парного катания, она хотела бы выбрать президента США Дональда Трампа. Такой свой выбор она объяснила тем, что в этом случае Трамп будет выглядеть «ещё более глупо».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фигурное катание
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить