Туктамышева про свое сообщение на тему Трампа: это была абсолютная шутка

Москва, , 13:53 — REGNUM Абсолютной шуткой назвала свое сообщение в Twitter, касающееся президента США Дональда Трампа, российская фигуристка Елизавета Туктамышева 17 ноября, комментируя свой месседж в Twitter.

По словам фигуристки, приводимым 17 ноября RT, она понимала, что её сообщение в Twitter будет резонансным, однако не представляла себе насколько.

«Это была абсолютная шутка», — заявила Елизавета Туктамышева и добавила, что ей было интересно посмотреть, как люди отреагируют на такое её сообщение, и что полученная реакция оказалась, по её мнению, больше чем просто яркая.

Отметим, ранее российская фигуристка разместила в своем в Twitter сообщение, в котором сказал, что в качестве своего партнера для парного катания, она хотела бы выбрать президента США Дональда Трампа. Такой свой выбор она объяснила тем, что в этом случае Трамп будет выглядеть «ещё более глупо».