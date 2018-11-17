Суббота, 17 Ноября 2018 года
12:05:32 МСК

Сборная Словакии победила Украину в матче Лиги наций

Спорт

Итоговый счет встречи 4:1 в пользу словаков

Братислава, 17 ноября 2018, 10:46 — REGNUM  Сборная по футболу Словакии одержала победу с разгромным счетом над командой Украины в домашнем для нее матче дивизиона В группы Лиги Наций, сообщает 17 ноября Матч ТВ.

На четыре мяча словаков в исполнении Альберта Руснака (6-я минута), Юрая Куцки (26-я), Адама Зреляка (52-я) и футболиста петербургского «Зенита» Роберта Мака (61-я), футболисты украинской сборной смогли ответить лишь один раз голом Евгения Коноплянки на 47-й минуте. Итоговый счет встречи 4:1 в пользу словаков.

По итогам матча сборная Словакии поднялась на второе место в группе, первую строчку, несмотря на поражение, занимает сборная Украины и поэтому они выходят в группу А Лиги наций.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить