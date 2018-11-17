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ХК «Каролина» не опустит нападающего Андрея Свечникова на молодежный ЧМ

Спорт

Андрей Свечников сыграл в составе «Каролины» 18 матчей в текущем сезоне, в которых набрал 8 очков

Москва, 17 ноября 2018, 09:47 — REGNUM  Российский нападающий хоккейного клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников не примет участия в молодежном чемпионате мира по хоккею, который пройдет в Канаде в конце 2018/начале 2019 года. Об этом 17 ноября сообщил вице-президент по коммуникациям хоккейного клуба Майк Сундхейм.

«Во время чемпионата мира Свечников будет играть за «Каролину», — приводит ТАСС слова Сундхейма.

Отметим, ранее главный тренер молодежной сорной России по хоккею Валерий Брагин на дне открытых дверей сборной выразил надежду на то, что с руководством «Каролины» удастся договориться по поводу российского хоккеиста.

Андрей Свечников сыграл в составе «Каролины» 18 матчей в текущем сезоне, в которых набрал 8 (4 шайбы + 4 голевые передачи) очков. Также хоккеист стал самым результативным новичком в чемпионате юниорской Хоккейной лиги Онтарио (OHL) в сезоне 2017/18 и является бронзовым призером ЧМ 2017 года среди юниоров.

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