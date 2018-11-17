Сборная Армении победила команду Гибралтара с помощью 4 мячей Мовсисяна

Ереван, , 08:45 — REGNUM Сборная Армении по футболу победила сборную Гибралтара с разгромным счетом в матче группы D Лиги наций, сообщает 17 ноября Матч ТВ.

Итоговый счет матча 6:2 в пользу сборной Армении. При этом автором четырех из шести мячей является экс-нападающий «Спартака», ныне выступающий за «Чикаго Файр», Юрия Мовсисян. Он поразил ворота Гибралтара на 27-й, 48-й, 52-й, 54-й минутах. Этим он установил рекорд в истории армянской сборной, когда один игрок забивает четыре мяча за матч. Также в составе армянской сборной отметились мячами Артур Карташян и Александр Карапетян на 66-й и 90-й минутах соответственно.

На все это Гибралтар смог ответить только дважды мячами Тжай Де Барра на 10-й и Адама Пристли на 78-й минутах матча.

Отметим, несмотря на победу и 6 набранных, как и у Гибралтара, очков, сборная Армении не смогла обойти Гибралтар в турнирной таблице. Последний так и остался на втором месте.