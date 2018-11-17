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Сборная Аргентины по футболу победила команду Мексики в товарищеском матче

Спорт

Матч, проходивший в Кордове (Аргентина), закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев

Буэнос-Айрес, 17 ноября 2018, 08:39 — REGNUM  Футбольная сборная Аргентины выиграла в товарищеском матче с командой Мексики, сообщает 17 ноября Sport 24.

Матч, проходивший в Кордове (Аргентина), закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Счет открыл на 44-й минуте представитель хозяев Рамиро Мори, а затем на 83-й нападающий гостей Исаака Брисуэла отправил мяч в ворота собственной команды.

Отметим, в игре участвовали два игрока санкт-петербургского клуба «Зенит»: хавбек Леандро Паредес и защитник Эммануэль Маммана. Первый вышел на поле в стартовом составе сборной Аргентины и был заменен на 88-й минуте, а второй провел игру на скамейке запасных.

Также отметим, второй товарищеский матч между Сборными Аргентины и Мексики состоится 21 ноября в аргентинском городе Мендос.

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Футбол
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