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«Салават Юлаев» и «Спартак» обменялись хоккеистами

Спорт

Никита Филатов будет играть в «Салавате», а Артём Фёдоров — в «Спартаке»

Уфа, 16 ноября 2018, 14:24 — REGNUM  Уфимский «Салават Юлаев» обменялся хоккеистами с московским «Спартаком». Об этом сообщается на сайте уфимского клуба.

В «Салават Юлаев» переходит нападающий Никита Филатов, а форвард Артём Фёдоров будет играть в «Спартаке».

Отметим, что Фёдоров в текущем сезоне сыграл в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ, отдав две результативные передачи. Филатов принял участие в 15 матчах, в которых забросил три шайбы и сделал пять голевых передач.

Добавим, что на сегодняшний день «Салават Юлаев» занимает 11-е место в турнирной таблице КХЛ, «Спартак» идёт на 12-м месте.

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