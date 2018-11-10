Суббота, 10 Ноября 2018 года
13:47:22 МСК

ХК «Спартак» пописал пробный контракт с Кириллом Кононовым

Спорт

Ранее нападающий играл в молодежной хоккейной Лиге

ХК «Спартак» пописал пробный контракт с Кириллом Кононовым
Иллюстрация: Alxr-gol.livejournal.com
Хоккеисты московского «Спартака»

Москва, 10 ноября 2018, 12:54 — REGNUM  Московский хоккейный клуб «Спартак» подписал пробный контракт с 19-летним форвардом Кириллом Кононовым, сообщил 10 ноября официальный сайт хоккейной команды.

Ранее нападающий играл в молодежной хоккейной лиге (МХЛ) за такие клубы как «Серебряные львы», «СКА-Серебряные львы» и «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян», за последний он играл до настоящего времени.

Отметим, Кирилл Кононов провел 76 игр в МХЛ, в которых он набрал 25 (11 шайб+ 14 голевых передач) очков. Хоккейный клуб «Спартак» в нынешнем сезоне находится на 5 месте в западной конференции КХЛ с 26 очками.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить