Дагестанский спортсмен Хабиб Нурмагомедов написал книгу о себе

Махачкала, , 17:56 — REGNUM В ближайшее время будет издана автобиография чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Книга с говорящим названием «Khabib Time» будет представлена 26 ноября в Москве. Об этом боец из Дагестана сообщил на своей странице в социальной сети, передаёт 14 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Представление состоится в спорткомплексе «Олимпийский» на одном из бизнес-форумов. Работа над книгой продолжалась два года. Помогал спортсмену в её написании его товарищ Заур Курбанов.

«Тогда многие говорили: зачем так рано книгу писать, для начала хоть стань чемпионом и т. д. В общем, критиков хватало. Признаюсь, это было рискованно, но на данный момент книга имеет место быть, так скажем», — пишет чемпион.

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Напомним, Хабиб Нурмагомедов сейчас находится в Нигерии в рамках благотворительной миссии. Боец вносит свой вклад в проект по строительству медицинских учреждений и ремонту объектов водоснабжения в странах Африки.

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