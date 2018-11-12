Боец Хабиб Нурмагомедов ремонтирует колодцы в Африке

Махачкала, , 12:50 — REGNUM Российский боец, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов принимает участие в проекте по строительству новых медицинских центров и ремонту разбитых колодцев в странах Африки. В настоящее время спортсмен находится в Нигерии в рамках благотворительной миссии. Об этом 12 ноября сообщил в социальной сети канадский спортивный журналист Ариэль Хельвани, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, информация о визите бойца в Африку появилась в конце октября. Тогда менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал порталу TMZ, что спортсмен потратит миллион долларов на строительство школ на этом континенте.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Хабиб Нурмагомедов за выдающиеся спортивные достижения был награждён орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан» — высшей наградой региона. В ближайшее время на родине чемпиона — в Цумадинском районе Дагестана — будет начато строительство спортивно-оздоровительного комплекса, которому будет присвоено его имя.

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