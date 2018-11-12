Студенческие игры АСЕАН проходят в Китае

Пекин, , 10:44 — REGNUM Индонезийская команда из 96 спортсменов приняла участие во всех соревнованиях на четвертых студенческих играх государств Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), проходящих с 3 по 18 ноября 2018 года в Китае, сообщает Antaranews.

На играх представлено семь спортивных дисциплин: легкая атлетика, волейбол, баскетбол, футбол, бадминтон, настольный теннис и бильярд.

Издание отмечает, что Индонезия занимает первое место в турнирной таблице по баскетболу. В соревновании по бадминтону Индонезия встретится с Лаосом в полуфинале.

В общей сложности в соревнованиях приняли участие 800 спортсменов из Брунея, Камбоджи, Индонезии, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Филиппин, Сингапура, Таиланда и Вьетнама, которые в настоящее время обучаются в Китае.

Генеральный секретарь центра АСЕАН-Китай Чэн Дэхай заявил, что спортивное мероприятие призвано создать дух единения, укрепить взаимное доверие и установить дружеские отношения между учащимися из стран Юго-Восточной Азии в Китае.

Напомним, студенческие игры АСЕАН в Китае проводятся каждые два года и впервые прошли в Пекинском университете международного бизнеса и экономики в 2012 году.