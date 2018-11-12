Карачаево-Черкесия: трассы «Архыза» внесены в реестр объектов спорта

Черкесск, , 10:26 — REGNUM Две горнолыжные трассы на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии сертифицированы для проведения спортивных соревнований. Такое решение приняло Министерство спорта РФ, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе АО «Курорты Северного Кавказа».

Этими трассами стали «черная» горнолыжная трасса MV3 и «синяя» горнолыжная трасса MV4. Обе они находятся в туристической деревне «Лунная поляна». Согласно полученному сертификату они полностью соответствуют требованиям безопасности, предъявляемым при проведении массовых физкультурных и спортивных мероприятий.

Включение трасс во всероссийский реестр объектов спорта позволит проводить соревнования по горным лыжам и сноуборду. Первые такие соревнования — этап Кубка России по сноуборду — пройдут в «Архызе» в январе 2019 года.

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Напомним, первой сертификат Международной федерации лыжного спорта получила самая сложная горнолыжная трасса всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз» — 1Б «красная». Его выдали еще в декабре 2013 года.

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