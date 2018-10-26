Северный Кавказ может стать тренировочной базой для спортсменов России

Черкесск, , 14:06 — REGNUM Курорты Северного Кавказа могут стать хорошей тренировочной площадкой для подготовки спортсменов в условиях высокогорья и среднегорья. Возможности использования туристско-рекреационных кластеров Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чечни для тренировок рассмотрели представители АО «Курорты Северного Кавказа» («КСК») и ряда спортивных федераций, сообщили ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе компании.

По словам генерального директора «КСК» Хасана Тимижева, спортсмены могли бы тренироваться в многопрофильных комплексах на базе курортов Северного Кавказа летом, а зимой там смогут отдыхать туристы. Также, по его мнению, на базе спорткомплексов можно проводить спортивные соревнования регионального и всероссийского уровня, спортивные и культурно-массовые мероприятия, спартакиады для семей с детьми.

«Давайте вместе попробуем создать успешный тандем спорта высших достижений и массового спорта», — высказал предложение Тимижев.

Инициативу руководства «КСК», поддержанную Министерством спорта РФ, встретили с одобрением исполнительный директор федерации горнолыжного спорта Валерий Цыганов и президент федерации сноуборда России Денис Тихомиров, вице-президент союза биатлонистов России Вадим Мелихов, вице-президент федерации альпинизма России Александр Пятницын, представители федераций триатлона, лыжных гонок, велосипедного спорта России. Они также высказали пожелания к требуемой инфраструктуре для тренировок.

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По итогам встречи гендиректор АО «КСК» предложил представителям федераций направить свои требования к тренировочным объектам, для того чтобы компания вместе с Минспортом РФ и Минфином РФ проработала концепцию и источники финансирования.

Напомним, туркластер на Северном Кавказе создается с 2010 года для развития туристической инфраструктуры на юге России. Он находится под управлением АО «Курорты Северного Кавказа», находящимся в ведении Минкавказа. В туркластер входят девять туристско-рекреационных особых экономических зон на территориях всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа, а также в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Первым этапом реализации проекта стало строительство всесезонных туристско-рекреационных комплексов «Архыз» в Карачаево-Черкесии, «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии и «Ведучи» в Чечне. В планах также строительство горнолыжных курортов «Мамисон» в Северной Осетии, «Цори» и «Армхи» в Ингушетии, «Лагонаки» в Краснодарском крае и Адыгее, «Матлас» в Дагестане.

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