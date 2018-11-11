На турнире ММА в Москве произошла массовая драка. Видео

Москва, , 09:42 — REGNUM В сети появилась видеозапись массовой драки, которая произошла на турнире по смешанным единоборствам (ММА) АСВ 90 в Москве.

Драка произошла после поединка между бойцам Георгием Карханяном и Тимуром Нагибиным. Дело в том, что Нагибин был дисквалифицирован за удар своего соперника после гонга.

Болельщикам это явно не понравилось и когда Нагибин покидал октагон в сопровождении членов своей команды, несколько зрителей попытались на него напасть. Все это переросло в массовую драку, остановить которую смогли только бойцы Росгвардии.