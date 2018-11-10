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«Виннипег» обыграл «Колорадо» на своем льду

Спорт

Встреча, проходившая в Виннипеге, закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев

«Виннипег» обыграл «Колорадо» на своем льду
Lisa Gansky
Хоккеист ХК «Виннипег Джетс»

Виннипег, Канада, 10 ноября 2018, 12:56 — REGNUM  Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» обыграл команду «Колорадо Эвеланш» на своем льду в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 10 ноября Матч ТВ.

Встреча, проходившая в Виннипеге, закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей отметились забитыми голами Коннор, (11-я минута, в большинстве). Шайфле, (14-я). Элерс, (46-я). Лайне, (51-я, в большинстве). Уилер, (59-я в пустые ворота). У их соперников отметились Джонсон (43-я) и Джост (47-я).

Также стоит отметить, что российский защитник «Виннипег Джетс» получил травму верхней части тела после того как столкнулся с нападающим «Колрадо» Габриэлом Буркой через 6 минут после своего выхода на лед.

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