Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал Мирового кубка вызова

Сент-Джон, Канада, , 12:01 — REGNUM Российская сборная юниоров по хоккею победила сборную шведов в матче полуфинала Мирового кубка вызова и вышла в финал, сообщает 10 ноября Матч ТВ.

Встреча проходила в канадском городе Сент-Джон и закончилась со счетом 6:4 в пользу российской сборной. В составе российской команды шайбами отметились: Марат Хуснутдинов (6-я минута), Александр Пашин (25-я), а также Даниил Гущин (26-я, 32-я) и Василий Пономарев (27-я, 59-я) которые отличились по два раза каждый. У их соперников забили голы Эрик Хэдлунг (20), Александр Хольтц (28), Антон Йоханнессон (57) и Аксель Кумлин (60).

Игроком матча был признан ассистент капитана российской сборной Василий Пономарев.

Соперниками российских юниоров по финалу станет сборная Финляндии, которая ранее разгромила со счетом 5:2 сборную Канады.

Отметим, это первый выход в финал российской сборной юниоров по хоккею с 2015 года.