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Российские спортсмены побеждают на Чемпионате мира по прыжкам на батуте

Спорт

Гимнасты из России завоевали две медали в личном первенстве

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Российские спортсмены побеждают на Чемпионате мира по прыжкам на батуте
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»

Санкт-Петербург, 10 ноября 2018, 01:40 — REGNUM  С 7 по 10 ноября в петербургском СКК проходит Чемпионат мира по прыжкам на батуте. На третий день чемпионата российские гимнасты Михаил Заломин и Виктория Даниленко завоевали две медали.

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Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
10
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
18
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
26
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
11
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»

Во время чемпионата будут разыграны 14 комплектов наград в личных, командных и синхронных соревнованиях среди мужчин и женщин. В рамках первенства медали будут разыграны в личных и командных состязаниях на акробатической дорожке и двойном минитрампе.

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Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
20
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
19
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
31
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
38
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
42
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
45
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»

Михаил Заломин стал чемпионом мира в двойном минитрампе, набрав 78,200 балла. Вторым стал американец Рубен Падилья (73,500), третьим — аргентинец Лукас Адорно (72,400).

49
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
37
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
27
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
6
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
54
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
50
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
52
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»

Виктория Даниленко стала третьей в акробатической дорожке, показав результат 69,500 балла, золото в данной дисциплине завоевала китаянка Цзя Фанфан (71,100), серебро — британка Шэнис Девидсо.

56
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
57
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
23
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»

Смотрите галерею к статье

regnum author Андрей Пронин
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