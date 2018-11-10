Российские спортсмены побеждают на Чемпионате мира по прыжкам на батуте

Санкт-Петербург, , 01:40 — REGNUM С 7 по 10 ноября в петербургском СКК проходит Чемпионат мира по прыжкам на батуте. На третий день чемпионата российские гимнасты Михаил Заломин и Виктория Даниленко завоевали две медали.

Во время чемпионата будут разыграны 14 комплектов наград в личных, командных и синхронных соревнованиях среди мужчин и женщин. В рамках первенства медали будут разыграны в личных и командных состязаниях на акробатической дорожке и двойном минитрампе.

Михаил Заломин стал чемпионом мира в двойном минитрампе, набрав 78,200 балла. Вторым стал американец Рубен Падилья (73,500), третьим — аргентинец Лукас Адорно (72,400).

Виктория Даниленко стала третьей в акробатической дорожке, показав результат 69,500 балла, золото в данной дисциплине завоевала китаянка Цзя Фанфан (71,100), серебро — британка Шэнис Девидсо.

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