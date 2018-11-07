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В Крыму установили более полусотни новых спортплощадок

Спорт

До конца года власти обещают поставить ещё 127 новых площадок

В Крыму установили более полусотни новых спортплощадок
Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР
Футболист-любитель

Симферополь, 7 ноября 2018, 14:04 — REGNUM  В десяти муниципальных образованиях Крыма установили и приняли в эксплуатацию 52 спортивные площадки. Об этом 7 ноября сообщила министр спорта РК Елизавета Кожечева.

«Помимо этого, в рамках госпрограммы по развитию спорта и физической культуры минспорта Крыма заключило контракт на установку ещё 127 спортивных площадок в муниципалитетах республики. Их количество распределено согласно плотности населения регионов», — подчеркнула республиканский министр.

По её словам, к концу 2018 года всё спортивное оборудование должно быть установлено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Симферополе 22 новые спортивные и игровые площадки общей стоимостью в 11 миллионов рублей были установлены со множеством нарушений.

По теме: Симферополь останется без спортплощадок, а бюджет — без 11 миллионов?

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