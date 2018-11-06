Циципас выиграл Муньяра на этапе молодежного Итогового чемпионата АТР

Милан, Италия, , 19:29 — REGNUM Греческий теннисист Стефанос Циципас оказался сильнее в противостоянии с испанским спортсменом Хауме Муньяра на групповом этапе Итогового чемпионата АТР среди молодежи, проходящем в Милане, сообщает 6 ноября Сhampionat.com.

Циципас одержал победу в четырех сетах в достаточно плотной борьбе. Счет по партиям 4:3 (7:5), 4:3 (7:3), 3:4 (4:7), 4:2 в пользу грека.

Матч продлился 1 час 53 минуты. За это время победитель сделал 5 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта. Его соперник подал навылет 6 раз, ни разу дважды не ошибся и реализовал один брейк-пойнт из 2 возможных.

В другом матче группы А на турнире состоится встреча между поляком Хубетом Хукачем и американцем Френсисом Тиафо.

Отметим, в итоговом турнире АТР среди молодёжи, которые пройдут на миланском стадионе Fiera, сыграют восемь сильнейших игроков АТР в возрасте до 21 года.