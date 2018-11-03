Новгородские ориентировщики взяли три золота на стартах в Воронеже

Воронеж, , 20:14 — REGNUM Спортсмены Центра спортивной подготовки Новгородской области Валентин Новиков и Юлия Новикова завоевали уже три золота и серебро Кубка России по спортивному ориентированию, который разыгрывается с 1 по 5 ноября в Воронеже. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства спорта и молодёжной политики, 2 ноября Новиковы стали победители в дисциплине кросс-лонг, а сегодня, 3 ноября, взяли медали в классическом кроссе с общего старта.

Валентин Новиков преодолел дистанцию быстрее всех мужчин. В женском масс-старте Юлия Новикова уступила только Светлане Мироновой из Нижегородской области.

В зачете первенства России среди молодых спортсменов четвёртое место из более чем 80 участниц заняла воспитанница СШОР «Олимп» Надежда Гаврина, также в десятке сильнейших ещё одна новгородская спортсменка Екатерина Агафонова. Накануне на длинных дистанциях воспитанник СШОР «Олимп» Кирилл Каппаров занял 5 место из 130 участников.

Следующий этап соревнований — эстафета.