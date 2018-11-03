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Новгородские ориентировщики взяли три золота на стартах в Воронеже

Спорт

Соревнования Кубка и первенства России по спортивному ориентированию проходят в Воронеже с 1 по 5 ноября

Новгородские ориентировщики взяли три золота на стартах в Воронеже
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Спортивное ориентирование

Воронеж, 3 ноября 2018, 20:14 — REGNUM  Спортсмены Центра спортивной подготовки Новгородской области Валентин Новиков и Юлия Новикова завоевали уже три золота и серебро Кубка России по спортивному ориентированию, который разыгрывается с 1 по 5 ноября в Воронеже. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства спорта и молодёжной политики, 2 ноября Новиковы стали победители в дисциплине кросс-лонг, а сегодня, 3 ноября, взяли медали в классическом кроссе с общего старта.

Валентин Новиков преодолел дистанцию быстрее всех мужчин. В женском масс-старте Юлия Новикова уступила только Светлане Мироновой из Нижегородской области.

В зачете первенства России среди молодых спортсменов четвёртое место из более чем 80 участниц заняла воспитанница СШОР «Олимп» Надежда Гаврина, также в десятке сильнейших ещё одна новгородская спортсменка Екатерина Агафонова. Накануне на длинных дистанциях воспитанник СШОР «Олимп» Кирилл Каппаров занял 5 место из 130 участников.

Следующий этап соревнований — эстафета.

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Спортивное ориентирование
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