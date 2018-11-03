Андрей Ещенко включен в молодежный состав на матч с «Уралом»

Москва, , 15:27 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Спартак» Андрей Ещенко включен в состав матча 13 тура молодежного чемпионата России по футболу, сообщает 3 ноября Матч ТВ.

В состав «Спартака» на матч С «Уралом» вошли: Актисов, Данилин, Ещенко, С. Ерёменко, Калачевский, Мазуров, Мохбалиев, Петрунин, Прошляков, Фольмер, Шитов.

В составе «Урала» выступят: Бадьин, Бевеев, Галимов, Кириллов, Кротов, Кутырев, Некрасов, Новиков, Татаринов, Ходжаниязов, Юсупов.

Отметим, Андрей Ещенко вместе с Денисом Глушаковым был отстранен от работы с основной командой за поставленные ими лайки под постом актёра и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова с критикой бывшего главного наставника красно-белых Массимо Карреры. Футболисты вернулись в состав команды только после увольнения специалиста.