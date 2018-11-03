Spiegel: топ-футбольные клубы Европы намерены создать Суперлигу к 2021 году

Берлин, , 12:27 — REGNUM О планах 16 ведущих европейских футбольных клубов о создании элитной европейской Суперлиги, рассказал 3 ноября немецкий журнал Der Spiegel.

По информации журнала, топовые команды Европы, в числе которых такие как «Бавария», дортмундская «Боруссия», туринский «Ювентус», мадридский «Реал», лондонский «Арсенал» и ПСЖ, на протяжении трех лет ведут переговоры о создании Суперлиги. Также сообщается, что ведущие клубы планируют подписать заявление о таких намерениях в течение месяца.

Согласно проекта новой Суперлиги, в нее войдут 11 команд, вышедших из УЕФА и организовавших свой турнир. Клубы получат право на 20-летнее участие в лиге без возможности «вылета», ещё пять команд будут приглашены для участия в новой Суперлиге.

В состав основателей лиги войдут «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Милан», лондонский «Челси», «Бавария», туринский «Ювентус», мадридский «Реал», лондонский «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и ПСЖ. В качестве приглашенных команд в Суперлигу планурется вхождение дортмундской «Боруссии», мадридского «Атлетико», «Марселя», миланского «Интера» и «Ромы» из Рима.

Также, как сообщает Spiegel, в свете планов создания Суперлиги «Бавария» ещё в 2016 году сделала запрос своим юристам о возможности выхода клуба из Бундеслиги.