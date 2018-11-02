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Исполняющий обязанности главы AIBA Гаруф Рахимов сложил с себя полномочия

Спорт

… на время участия в выборах президента ассоциации

Москва, 2 ноября 2018, 14:52 — REGNUM  Исполняющий обязанности президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Гафур Рахимов сложил с себя полномочия. До выборов нового главы организации руководящие функции будет выполнять вице-президент AIBA и президент Федерации бокса Океании Тед Таннер, пишет «Советский спорт». Такое решение было принято на конгрессе организации, который проходит в Москве.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 2 ноября, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям отчётно-выборного конгресса Международной ассоциации любительского бокса, которая насчитывает более 200 национальных боксёрских федераций. Глава государства отметил вносимый ассоциацией значимый вклад в популяризацию бокса во всём мире.

Напомним, выборы нового президента AIBA состоятся 3 ноября во время конгресса организации в Москве 3 ноября. На этот пост претендуют два человека. Помимо Рахимова, который был избран исполняющим обязанности президента федерации на этот пост претендует знаменитый в прошлом казахстанский боксёр Серик Конакбаев, руководящий Азиатской боксерской конфедерацией (ABC).

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