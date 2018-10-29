Два футболиста «Зенита» получили вызов в сборную Аргентины

Санкт-Петербург, , 14:48 — REGNUM Футболисты «Зенита» Леандро Паредес и Эмануэль Маммана получили вызов в сборную Аргентины. Об этом 29 октября сообщается на сайте санкт-петербургского клуба.

Список футболистов, получивших приглашение на товарищеские матчи сборной Аргентины, был оглашён главным тренером команды Лионелем Скалони.

Отмечается, что Маммана в последний раз выступал за сборную в июне 2017 года. Он был вынужден пропустить прошедший в России чемпионат мира из-за травмы крестообразных связок.

Напомним, сборная Аргентины проведёт два товарищеских матча с командой Мексики 16 ноября и 20 ноября.