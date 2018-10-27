«Боруссия» упустила победу над «Гертой» в компенсированное время

Берлин, , 18:25 — REGNUM 27 октября между коллективами «Боруссия» (Дортмунд) и «Герта» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» был разыгран матч 9-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон — 2:2.

На 27-й минуте талантливый вингер сборной Англии Джейдон Санчо вывел хозяев вперед, замкнув передачу Марио Гетце — 1:0. Через 14 минут Саломон Калу сумел сравнять счет — 1:1. На 61-й минуте Санчо оформил дубль после передачи Ахрафа Хакими. В конце матча Саломон Калу реализовал пенальти — 2:2.

Статистика матча («Боруссия"/"Герта»)

Удары 18/9

Удары в створ ворот 4/3

Процент владения мячом 59%/41%

Нарушения правил 4/16

Поданные угловые 8/1

Дортмундская «Боруссия» набрала 21 очко и укрепилась на первой позиции. «Герта» с 16-ю баллами осталась на 5-й строчке.

Стартовые составы команд на матч:

«Боруссия»: Бюрки, Загаду, Диалло, Хакими, Пищек, Санчо, Ройс, Геррейро, Дауд, Витсель, Гетце.

«Герта»: Ярстейн, Рекик, Штарк, Лустенбергер, Шельбред, Миттельштадт, Лацаро, Майер, Калу, Дуда, Ибишевич.

Бригада арбитров: Саша Штегеманн | Майк Пикель | Марко Ахмюллер.

Желтые карточки: Хакими — 9, Ибишевич — 23, Лацаро — 47, Лустенбергер — 55, Загаду — 90+1.

Голы: Санчо 27 — 1:0, Калу 41 — 1:1, Санчо 61 — 2:1, Калу (пен) 90+1 — 2:2.