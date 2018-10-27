Дмитрий Басков стал новым президентом минского «Динамо»

Минск, , 15:51 — REGNUM Наблюдательный совет хоккейного минского клуба «Динамо» назначил новым президентом Дмитрия Баскова, сообщает 247 октября официальный сайт минской команды.

Басков сменил на этом посту Анатолия Курильца. В качестве хоккейного игрока 40-летний новый президент минского клуба играл за клубы Белоруссии, дважды выигрывал кубок Белоруссии и дважды становился чемпионом страны. По завершении игровой карьеры работал тренером в клубах «Раубичи», «Брест», а также в молодежной и юношеской сборных страны.

Напомним, с мая 2017 года Дмитрий Басков является членом исполкома Национального олимпийского комитета и заместителем председателя Федерации хоккея Белоруссии.