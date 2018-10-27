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Гончарова стала первой в скрэтче на этапе Кубка мира по велотреку

Спорт

Итоговое время российской велогонщицы составило 12 минут 57 секунд

Оттава, 27 октября 2018, 15:49 — REGNUM  Российская велогонщица Александра Гончарова стала первой в гонках на велотреке в дисциплине «скрэтч» на этапе Кубка мира по велоспорту, проходящем в канадском городе Милтон. Об этом 27 октября сообщает Матч ТВ.

Итоговое время российской велогонщицы составило 12 минут 57 секунд. На втором месте спортсменка из Литвы Оливия Байлесите, на третьем — американка Дженнифер Валент.

В командном спринте российские велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелева стали третьими, уступив победительницам — австралийкам Каарле Маккалох и Стефани Мортон и серебряным медалисткам немкам Мириам Вельте и Эмме Хайнц.

Отметим, этап Кубка мира в Канаде завершится 27 октября, следующий этап пройдет с 30 ноября по 2 декабря в Берлине.

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Велоспорт
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