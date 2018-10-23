ОЭЗ на Кавказе неэффективны, но не навсегда, обнадежил директор ОАО «КСК»

Черкесск, , 12:52 — REGNUM ОАО «Курорты Северного Кавказа» (КСК) оправдалось на обвинения Счетной палаты в неэффективности особых экономических зон (ОЭЗ), которые находятся под управлением компании.

По мнению руководства КСК, каждая туристическая ОЭЗ в первые годы является убыточной и лишь потом начинает приносить доход. А туристско-рекреационные зоны на Кавказе как раз находятся пока на старте, и этап получения прибыли еще не настал. Такое мнение высказал генеральный директор АО «КСК» Хасан Тимижев.

«Первые семь-десять лет государство работает «в минус», и только потом соотношение частных и государственных инвестиций начинает постепенно выравниваться. Курорты Северного Кавказа только-только начинают переходить ко второму этапу», — приводит слова руководителя КСР его пресс-служба.

По мнению Тимижева, туристско-рекреационные ОЭЗ «существенно отличаются от промышленно-производственных и технико-внедренческих зон». Последним «от государства нужны только льготные условия инвестирования и подведенная к площадкам инженерная и транспортная инфраструктура», считает гендиректор.

Читайте также: Будущее Северо-Кавказского туристического кластера под угрозой?

А для развития туристических ОЭЗ, по его словам, кроме этого, нужна еще развитая горнолыжная инфраструктура. В нее входят и канатки, и горнолыжные трассы, и системы защиты от лавин, искусственного оснежения, и многое другое.

«Никакой инвестор не готов становиться резидентом ОЭЗ и вкладывать свои деньги в строительство гостиниц, ресторанов или экскурсионных бюро», пока не убедится в устойчивом росте туристического потока, а его, как объяснил Тимижев, должна обеспечить управляющая компания.

Гендиректор КСК рассказал, что для ОЭЗ туристско-рекреационного типа будут установлены в будущем новые правила оценки эффективности. По ним будет оцениваться работа ОЭЗ Северного Кавказа уже по итогам 2018 года.

Читайте также: Счетная палата РФ рассказала о неэффективности особых экономических зон

Напомним, Счетная палата опубликовала доклад о эффективности работы ОЭЗ в России. Согласно данным аудиторов, ОЭЗ туристического кластера под управлением АО «Курорты Северного Кавказа» признаны неэффективнами.

Ранее эффективность ОЭЗ на Кавказе отметило как слабую и Минэкономразвития РФ. В докладе ведомства на июль 2018 года наименьшую оценку, по данным «Известий», получила Чечня (16%) и Карачаево-Черкесия (33%).

Читайте также: Особые экономические зоны: в Карачаево-Черкесии получилось, а в Чечне — нет