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Казахстан занял третье место по спортивному ориентированию среди армий СНГ

Спорт

Спортсменам предстоит подготовиться к VII Всемирным военным играм в Китае

Казахстан занял третье место по спортивному ориентированию среди армий СНГ
Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США
Ориентирование на местности

Геленджик, Краснодарский край, 24 октября 2018, 10:13 — REGNUM  Сборная Вооруженных сил Казахстана заняла третье место на чемпионате дружественных армий стран СНГ по спортивному ориентированию, сообщили 24 октября в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

Спортсмены состязались в трех дисциплинах: длинной и средней дистанциях, а также в трёхэтапной эстафете. Начальник учебно-тренировочного центра ЦСКА Щучинска подполковник Куаныш Хасенов отметил, что спортсменам предстоит подготовиться к VII Всемирным военным играм, которые пройдут в 2019 году в Китае.

Напомним, торжественная церемония закрытия чемпионата дружественных армий государств-участников СНГ состоялась 16 октября. Первое место заняла команда Вооруженных сил России, на втором месте — Белоруссия.

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Спортивное ориентирование
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