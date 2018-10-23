«Аякс» вырвал победу над «Бенфикой» на последних секундах

Амстердам, , 23:51 — REGNUM 23 октября на стадионе «Йохан Кройф Арена» был разыгран матч 3-го тура группы E Лиги Чемпионов 2018/19 между командами «Аякс» и «Бенфика». Противостояние завершилось минимальной победой голландского клуба.

Единственный мяч в компенсированное время забил крайний марокканский защитник Нуссаир Мазрауи — 1:0.

Статистика матча («Аякс"/"Бенфика»)

Удары 14/13

Удары в створ ворот 9/4

Процент владения мячом 55%/45%

Поданные угловые 2/2

Нарушения правил 19/18

«Аякс» с 7-ю баллами поднялся на 1-ю строчку. «Бенфика», набрав 3 очка, идет двумя позициями ниже в группе E.

Стартовые составы на матч:

«Аякс»: Онана, де Лигт, Мазрауи, Блинд, Тальяфико, ван де Бек, Шене, де Йонг, Тадич, Зиеш, Долберг.

«Бенфика»: Влаходимос, Конти, Гримальдо, Жардел, Альмейда, Фейса, Пицци, Фернандеш, Сеферович, Сальвио, Силва.

Главный арбитр матча: Рудди Буке.

Предупреждения: Жардел — 9, Мазрауи — 22, Онана — 39, Тальяфико — 49, Конти — 64, Сальвио — 72.

Голы: Мазрауи 90+3 — 1:0.