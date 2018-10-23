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Генпрокурор Казахстана стал главой федерации дзюдо

Спорт

Генеральному прокурору подарили кимоно

Астана, 23 октября 2018, 14:15 — REGNUM  Генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров избран президентом казахстанской федерации дзюдо, сообщили 23 октября в пресс-службе федерации.

Кожамжаров поблагодарил участников внеочередной конференции и выразил надежду, что его профессиональный опыт поможет дальнейшему развитию федерации дзюдо. В конце мероприятия генеральному прокурору подарили кимоно.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября казахстанский дзюдоист Ерлан Серикжанов занял второе место на чемпионате мира по дзюдо в весовой категории до 66 килограммов.

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