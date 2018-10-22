В РПЛ следят за ситуацией в «Анжи»

Москва, , 15:04 — REGNUM Российская премьер-лига (РПЛ) следит за ситуацией в махачкалинском «Анжи». Об этом заявил директор по связям с общественностью РПЛ Сергей Алексеев, 22 октября сообщает «Матч-ТВ».

"Продолжаем работу, следим за развитием ситуации. Все обязательства по спонсорским контрактам РПЛ перед клубом выполняет», — заявил Алексеев.

По его словам, по мере возможностей проходят консультации. РПЛ следит за ситуацией и ждёт дальнейшей информации.

Напомним, «Анжи» испытывает финансовые трудности. Ранее игроки команды объявили, что могут бойкотировать матч с ЦСКА из-за невыплаты долгов по зарплате. Матч всё-таки состоялся и завершился поражением махачкалинского клуба со счётом 0:2.

Читайте также: «ЦСКА» прервал беспроигрышную серию «Анжи» в 11-м туре РПЛ