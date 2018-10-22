Понедельник, 22 Октября 2018 года
15:36:13 МСК

В РПЛ следят за ситуацией в «Анжи»

Спорт

По мере возможностей проходят консультации

Москва, 22 октября 2018, 15:04 — REGNUM  Российская премьер-лига (РПЛ) следит за ситуацией в махачкалинском «Анжи». Об этом заявил директор по связям с общественностью РПЛ Сергей Алексеев, 22 октября сообщает «Матч-ТВ».

"Продолжаем работу, следим за развитием ситуации. Все обязательства по спонсорским контрактам РПЛ перед клубом выполняет», — заявил Алексеев.

По его словам, по мере возможностей проходят консультации. РПЛ следит за ситуацией и ждёт дальнейшей информации.

Напомним, «Анжи» испытывает финансовые трудности. Ранее игроки команды объявили, что могут бойкотировать матч с ЦСКА из-за невыплаты долгов по зарплате. Матч всё-таки состоялся и завершился поражением махачкалинского клуба со счётом 0:2.

Читайте также: «ЦСКА» прервал беспроигрышную серию «Анжи» в 11-м туре РПЛ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить