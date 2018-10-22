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СМИ: «Спартак» рассматривает Черчесова на пост главного тренера

Спорт

Черчесов пока является единственным кандидатом в списке «Спартака»

Москва, 22 октября 2018, 12:56 — REGNUM  Московский «Спартак» рассматривает главного тренера сборной России Станислава Черчесова на пост наставника команды. Об этом 22 октября сообщает «Чемпионат» со ссылкой на журналиста Василия Конова.

Отмечается, что руководство красно-белых ищет подходящего тренера после увольнения Массимо Карреры. Станислав Черчесов пока является единственным кандидатом в списке «Спартака».

Напомним, в настоящее время Черчесов является главным тренером сборной России. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. В период с 2007 по 2008 год он уже тренировал «Спартак» и стал серебряным призёром чемпионата России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» объявил об отставке с поста главного тренера итальянца Массимо Карреры, под руководством которого команда стала чемпионом России в сезоне 2016/17.

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