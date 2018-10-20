Коллектив из Дженоа выгрыз очко в матче с «Ювентусом»

Рим, 20 октября 2018, 20:53 — REGNUM 20 октября на стадионе «Ювентус Стэдиум» был разыгран матч в рамках 9-го тура регулярного сезона итальянской Серии А 2018/19 между коллективами «Ювентус» и «Дженоа». Противостояние завершилось со счетом 1:1.
Первый мяч на 18-й минуте забил лидер национальной сборной Португалии Криштиану Роналду — 1:0. На экваторе второй половины Даниэль Бесса сравнял счет, замкнув передачу Кристиана Куаме — 1:1.
Статистика матча («Ювентус"/"Дженоа»)
Удары 18/7
Удары в створ 3/2
Владение 63%/37%
Нарушения 10/13
Угловые 5/2
«Ювентус», набрав 25 очков, укрепился на первой позиции турнирной таблицы Серии А. «Дженоа» остался на 10-й строчке с 13-ю баллами.
Стартовые составы на матч:
«Ювентус»: Щенсный, Бенатиа, Сандро, Бонуччи, Консело, Пьянич, Матуиди, Бентакур, Роналду, Куадрадо, Манджукич.
«Дженоа»: Раду, Кришито, Бираски, Ромеро, Ромуло, Лазович, Сандро, Перейра, Пентек, Куаме.
Главный арбитр матча: Федерико ла Пенна.
Предупреждения: Ромеро — 9, Бенатиа — 30, Кришито — 71, Пандев — 90.
Голы: Роналду 18 — 1:0, Бесса 68 — 1:1.