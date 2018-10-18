Кадыров: в Чечне открыта новая «кузница чемпионов»

Грозный, , 11:42 — REGNUM Крупный спортивный комплекс «Вайнах» открыт 17 октября в городе Шали. Его технические характеристики и архитектурный облик высоко оценил глава Чечни, разрезавший символическую красную ленточку.

Назвав его «кузницей чемпионов», которые достойно будут представлять Чечню и Россию на соревнованиях по различным видам спорта, он отметил, что «Вайнаху» отведена роль популяризации здорового образа жизни среди молодежи. Комплекс станет тренировочной базой для футбольной команды «Вайнах-Шали».

Спорткомплекс стал подарком жителям города от Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. На его территории расположен спортзал для занятия спортивными играми, единоборствами, фитнесом. Кроме того, имеются отдельное здание с бассейном и сауной, административный корпус с раздевалками для футболистов и конференц-залом, гостиница для гостей.

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Напомним, Чечня является одним из самых спортивных регионов России. К занятиям спортом в республике привлечены около 500 тыс. человек. Еще три года назад глава региона поставил задачу создать в Чечне условия для занятий спортом, отвечающие мировым стандартам и превратить республику в один из важнейших спортивных центров России.