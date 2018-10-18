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Велогонщики из Казахстана заняли первое место на юношеской Олимпиаде

Спорт

По итогам пяти гонок сборная Казахстана набрала 418 очков

Велогонщики из Казахстана заняли первое место на юношеской Олимпиаде
Велогонщики

Буэнос-Айрес, 18 октября 2018, 07:48 — REGNUM  Казахстанские велогонщики Глеб Брусенский и Евгений Федоров заняли первое место в командных комбинированных соревнованиях на юношеской Олимпиаде в Аргентине, сообщили 18 октября в пресс-службе Национального олимпийского комитета Казахстана.

По итогам пяти гонок сборная Казахстана набрала 418 очков. На втором месте с результатом 276 очков — велогонщики из Люксембурга, на третьем — команда из Великобритании, набравшая 253 очка.

Напомним, с 6 по 18 октября в Буэнос-Айресе проходят летние юношеские Олимпийские игры. Первое место занимает сборная России, в копилке которой 28 золотых, 16 серебряных и 12 бронзовых медалей. На втором месте олимпийская сборная, на третьем — Япония.

Читайте ранее в этом сюжете: Сборная России выиграла четыре медали в десятый день юношеской Олимпиады

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