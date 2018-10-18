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Уэйн Руни забил свой десятый гол в MLS

Спорт

Ему удался точный удар со штрафного в «девятку» ворот соперника

Вашингтон, 18 октября 2018, 06:57 — REGNUM  Нападающий клуба «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни забил свой десятый гол в североамериканской лиге MLS.

В матче клубом «Торонто» Руни отличился на 18-й минуте. Ему удался точный удар со штрафного в «девятку» ворот соперника.

https://twitter.com/MLS/status/1052710500637794304

После перехода в «Ди-Си Юнайтед» в активе английского форварда уже 10 голов и шесть результативных передач.

Отметим, что беспроигрышная серия «Ди-Си Юнайтед» достигла семи матчей. На сегодняшний день команда идёт на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции MLS с 56 очками после 31 матча.

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