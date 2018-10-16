Бельгия и Голландия разменялись голами — 1:1

Брюссель, , 23:36 — REGNUM 16 октября между национальными сборными Бельгии и Голландии на «Стадионе короля Бодуэна» был разыгран товарищеский матч, завершившийся боевой ничьей.

На 5-й минуте матча атакующий лидер «Наполи» Дрис Мертенс открыл счет — 1:0. Через 22 минуты Арно Греневельд сравнял ситуацию на табло, замкнув навес Мемфиса Депая — 1:1.

Статистика матча (Бельгия/Голландия)

Удары 14/15

Удары в створ 4/5

Владение 55%/45%

Фолы 12/10

Угловые 7/6

Стартовые составы на матч:

Бельгия: Миньоле, Алдервейрелд, Денайер, Бойата, Кастань, Тилеманс, Витсель, Шадли, Лукаку, Азар, Мертенс.

Голландия: Силлиссен, Думфрис, де Лигт, де Врей, Аке, Блинд, ван де Бек, Промес, Строотман, Депай, Греневельд.

Предупреждения: Бойата — 82, Вилена — 84, Хатебур — 90+3.

Забитые мячи: Мертенс 5 — 1:0, Греневельд 27 — 1:1.