ПСЖ готов выкупить де Хеа у «Манчестер Юнайтед»

Париж, , 14:27 — REGNUM Французский ПСЖ пристально следит за ситуацией с испанским голкипером «Манчестер Юнайтед» Давидом де Хеа. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, ПСЖ готов выкупить вратаря у «МЮ», если клуб и футболист так и не придут к соглашению по новому договору.

Отметим, что контракт де Хеа с «Манчестер Юнайтед» заканчивается летом 2019 года. При этом клуб имеет опцию его продления на год.

Де Хеа, в свою очередь, не торопится продлевать контракт, так как хочет посмотреть, чем закончится история с возможным увольнением главного тренера Жозе Моуринью.

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