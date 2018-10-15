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ПСЖ готов выкупить де Хеа у «Манчестер Юнайтед»

Спорт

ПСЖ пристально следит за ситуацией с де Хеа в «МЮ»

Париж, 15 октября 2018, 14:27 — REGNUM  Французский ПСЖ пристально следит за ситуацией с испанским голкипером «Манчестер Юнайтед» Давидом де Хеа. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, ПСЖ готов выкупить вратаря у «МЮ», если клуб и футболист так и не придут к соглашению по новому договору.

Отметим, что контракт де Хеа с «Манчестер Юнайтед» заканчивается летом 2019 года. При этом клуб имеет опцию его продления на год.

Де Хеа, в свою очередь, не торопится продлевать контракт, так как хочет посмотреть, чем закончится история с возможным увольнением главного тренера Жозе Моуринью.

Читайте ранее в этом сюжете: Вратарь «Манчестер Юнайтед» де Хеа не хочет продлевать контракт с клубом

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