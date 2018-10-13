СМИ: Госкомиссия рассмотрит вариант консервации МКС

Москва, , 10:43 — REGNUM Специальная комиссия рассмотрит варианты дальнейшей эксплуатации Международной космической станции (МКС), 13 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Изучением сценариев дальнейшей эксплуатации МКС займется специальная подкомиссия в составе госкомиссии по расследованию аварии ракеты-носителя «Союз МС-10». Собеседник агентства отметил, что специальная комиссия рассматривает как позитивный сценарий с разработкой нового графика полетов к МКС, так и негативный сценарий, предусматривающий консервацию станции.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалёв заявил, что в госкорпорации делают все возможное, чтобы избежать консервации станции.