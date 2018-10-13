Пользователи Сети прокомментировали предложение Кадырова Кокорину и Мамаеву

Москва, , 08:27 — REGNUM Мнения пользователи интернета о предложении главы Чеченской Республики Рамзана Кадыров трудоустроить находящихся под следствием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, сделанное им 13 октября, разделились.

«В Грозном острая нехватка дворников?», — пишет Николай Колпаков.

«??? У меня даже слов нет», — написала Елена.

«Для них такая тренировка будет поучительна», — подчеркивает Дмитрий Евгеньевич.

«За газоном на Ахмат-Арене тоже следить кому-то надо. Поймут дословно, что значит Ахмат — сила.)))», — считает Владимир Вячеславович.

«Это будет для них самая лучшая терапия!», — утверждает Галина Третьяк.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Рамзан Кадыров заявил, что он посоветовался с руководством грозненского футбольного клуба «Ахмат», и ими принято решение о трудоустройстве устроивших 8 октября две драки в центре Москвы и находящихся сейчас под следствием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина в составе клуба из Грозного.