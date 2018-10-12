Усэйн Болт забил свои первые голы за австралийский клуб

Госфорд, Австралия, , 14:33 — REGNUM Знаменитый ямайский легкоатлет, начавший футбольную карьеру, Усэйн Болт забил свои первые голы в составе австралийского клуба «Сентрал Кост Маринерс». Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Болту удалось дважды отличиться в матче с «Макартур Саут Вест Юнайтед». Сначала он пробил из-под защитника в ближний угол, застав врасплох вратаря. А затем воспользовался ошибкой обороны соперника и забил в пустые ворота.

Напомним, в начале августа Болт подписал соглашение с австралийским клубом «Сентрал Кост Маринерс». В конце августа состоялся его дебют за команду.

Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира по лёгкой атлетике.

Читайте ранее в этом сюжете: Болт проведёт дебютный матч за «Сентрал Кост Маринерс» 31 августа