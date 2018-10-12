Пятница, 12 Октября 2018 года
16:23:44 МСК

Усэйн Болт забил свои первые голы за австралийский клуб

Спорт

Болт оформил дубль в матче с клубом «Макартур Саут Вест Юнайтед»

Госфорд, Австралия, 12 октября 2018, 14:33 — REGNUM  Знаменитый ямайский легкоатлет, начавший футбольную карьеру, Усэйн Болт забил свои первые голы в составе австралийского клуба «Сентрал Кост Маринерс». Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Болту удалось дважды отличиться в матче с «Макартур Саут Вест Юнайтед». Сначала он пробил из-под защитника в ближний угол, застав врасплох вратаря. А затем воспользовался ошибкой обороны соперника и забил в пустые ворота.

Напомним, в начале августа Болт подписал соглашение с австралийским клубом «Сентрал Кост Маринерс». В конце августа состоялся его дебют за команду.

Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира по лёгкой атлетике.

Читайте ранее в этом сюжете: Болт проведёт дебютный матч за «Сентрал Кост Маринерс» 31 августа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить