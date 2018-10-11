Четверг, 11 Октября 2018 года
14:45:10 МСК

Сборная России сыграет против Швеции в красной форме

Спорт

Матч пройдёт 11 октября в Калининграде

Калининград, 11 октября 2018, 13:40 — REGNUM  Сборная России по футболу сыграет против команды Швеции в красной форме. Об этом 11 октября сообщается на странице команды в Twitter.

В домашнем матче со шведами российская команда выступит в традиционных красных футболках. Вратарь выйдет на поле в синей форме.

Напомним, матч Лиги наций между сборными России и Швеции пройдёт 11 октября в Калининграде. В первом туре российская команда на выезде одолела Турцию со счётом 2:1.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, защищать ворота сборной России в матче против Швеции будет вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме.

Читайте также: Голкипер «Локомотива» Гильерме сыграет за сборную России против Швеции

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить