Сборная России сыграет против Швеции в красной форме

Калининград, , 13:40 — REGNUM Сборная России по футболу сыграет против команды Швеции в красной форме. Об этом 11 октября сообщается на странице команды в Twitter.

В домашнем матче со шведами российская команда выступит в традиционных красных футболках. Вратарь выйдет на поле в синей форме.

Напомним, матч Лиги наций между сборными России и Швеции пройдёт 11 октября в Калининграде. В первом туре российская команда на выезде одолела Турцию со счётом 2:1.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, защищать ворота сборной России в матче против Швеции будет вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме.

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