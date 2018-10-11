Голкипер «Локомотива» Гильерме сыграет за сборную России против Швеции

Калининград, , 07:57 — REGNUM Защищать ворота сборной России в матче против Швеции будет голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме. Об этом рассказал главный тренер команды Станислав Черчесов, сообщает «Чемпионат».

"Определились ли с вратарской позицией? Определились — в воротах будет Гильерме», — сказал Черчесов.

Напомним, в начале октября вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев объявил о решении завершить выступление за сборную России.

Кроме того, голкипер «Зенита» Андрей Лунёв прибыл в расположение национальной команды с травмой, полученной в матче с «Краснодаром». 10 октября он тренировался в общей группе.

Матч Лиги наций между сборными России и Швеции состоится в Калининграде 11 октября.

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