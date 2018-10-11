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Без тату и иностранцев: Берлускони объявил правила для футболистов «Монца»

Спорт

Этой осенью Сильвио Берлускони приобрел итальянский футбольный клуб «Монца»

Монца, Италия, 11 октября 2018, 10:28 — REGNUM  Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони приобрел футбольный клуб «Монца» и объявил о жестких правилах для футболистов, передает телеканал N-TV.

Объявив о покупке клуба в конце сентября, Берлускони пообещал обеспечить команду «бесплатным парикмахером». После этого он еще больше ужесточил требования к спортсменам.

«Игроки должны держать волосы в порядке и не иметь бород, — сказал политик на съезде своей партии «Вперед, Италия». — Я хочу молодую команду, чтобы все были итальянцы, никаких татуировок, никаких сережек в ушах. Они должны быть образцом для подражания для справедливой игры. После фола они должны извиняться, после матча — пожимать руки соперников. Они будут одеваться прилично. Короче говоря, это будет сильно отличаться от сегодняшнего футбола».

Футбольный клуб «Монца» был основан в 1912 году. Он играет в третьем дивизионе итальянского чемпионата по футболу. Сильвио Берлускони приобрел 100% акций клуба.

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Футбол
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